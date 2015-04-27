Допити Симоненка триватимуть, бо "до нього багато запитань" - СБУ

Речник СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook написала: «Головне слідче управління Служби безпеки України сьогодні продовжило допитувати лідера комуністів Петра Симоненка. Як і обіцяла СБУ, допити Симоненка будуть тривати, оскільки у нас до нього багато запитань».

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За словами Гітлянської, «комуністи підозрюються в багатьох протиправних діях, у тому числі є обґрунтовані підозри щодо їхньої участі у вчиненні терактів в Одесі та інших регіонах країни. Крім цього слідчі допитають Симоненка щодо його публічних виступів та інтерв’ю ЗМІ на початку квітня».

Як зазначила речник СБУ, «нас цікавлять коментарі лідера комуністів у зв’язку з прийняттям Верховною Радою Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їх символіки».

«Симоненко має пояснити, що він мав на увазі, коли висловився щодо зміни меж території України шляхом денонсації пакту Молотова - Ріббентропа. Перевіряється також низка інших його висловів, суджень, тверджень щодо прийняття цього закону», - повідомила Гітлянська.

Вона зауважила: «Слова лідера КПУ підтверджують головну підозру - антиукраїнську діяльність комуністів та намагання дестабілізувати ситуацію в країні. Останні дії прихильників марксизму-ленінізму у Дніпропетровську також говорять про обґрунтованість підозр СБУ».

За словами Гітлянської, СБУ активно продовжує викривати сепаратистські рухи, до яких причетні у тому числі комуністи. «Так, у Дніпропетровській області СБУ викрила ще одну сепаратистсько-комуністичну мережу, небезпека якої полягала в тому, що вона штучно нав’язувала антиукраїнську пропаганду та інспірувала сепаратистські прояви у регіоні. Мережа координувалася колишніми очільниками обласного комуністичного осередку, які втекли на окуповану територію т.зв. «ЛНР». Там вони стали самопроголошеними «депутатами парламенту новоросії» і тепер намагаються звідти через поплічників розхитувати ситуацію в регіоні».

«У Дніпропетровській області співробітники СБУ провели обшуки у п’ятьох їхніх «підлеглих» − місцевих комуністів, причетних до активної пропаганди сепаратизму. Вони поширювали провокаційні заклики, намагалися створити низку однотипних фейкових структур. Під виглядом «громадських рухів» ці «одноденки» мали підбурювати псевдопротестні акції, поширювати листівки. У ході обшуків вилучено комп’ютерну техніку та флеш-накопичувачі із матеріалами сепаратистського змісту, друковані агітки, документацію, що свідчить про протиправну діяльність цих осіб», - повідомила речник СБУ.