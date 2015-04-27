Пайєтт назвав ключові для України реформи

Як передає кореспондент УНІАН, про це Джеффрі Пайєтт сказав сьогодні, перебуваючи у Вінниці з нагоди відкриття Днів Америки, які триватимуть 27-29 квітня.

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За словами Джеффрі Пайєтта, минуло майже два роки, відколи аналогічні Дні Америки проводились в Україні й ці дні тоді проходили в Донецьку. «Сьогодні Україна по багатьох напрямках – інша країна, але форма цієї нової країни ще вибудовується. Питання конституційної реформи й децентралізації – є ключовими для успіху того, що заклала Революція гідності і подальших змін і перетворень в країні", - сказав посол.

Джеффрі Пайєтт сказав, що знає про дебати, які наразі тривають у Верховній Раді щодо розвитку України й переконаний, що ці питання мають вирішуватись народом України.

"Я перебуваю тут з візитом, щоб почути ваші думки та слухати й можливо завдяки цьому спілкуванню в мене буде додатковий аргумент у дебатах й дискусіях з тими, хто каже, що зміни й реформи занадто складні, щоб їх втілювати", - сказав він.