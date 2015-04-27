Президент Єврокомісії пообіцяв вивчити українську мову

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер сказав, що українська мова подібна до люксембурзької, та пообіцяв вивчити її у майбутньому

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час пленарного засідання 17-го саміту Україна-ЄС, який проходить сьогодні у Києві.

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«Українська дуже схожа на люксембурзьку мову. Українську вивчу в майбутньому», - запевнив він та прокоментував заяву, яку зробив президент Європейської ради Дональд Туск українською мовою під час засідання саміту Україна-ЄС: «Пан Туск потайки вивчив українську мову і втулив декілька речень українською мовою».