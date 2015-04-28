Полтавський суд починає розгляд справи Кернеса
У Полтаві розпочинається розгляд кримінальної справи проти мера Харкова Геннадія Кернеса.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
2 березня прокуратура заявила, що харківського міського голову підозрюють у викраденні людини, катуванні, погрозі вбивством.
26 березня Генеральна прокуратура Українипередала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Кернеса і двох його охоронців.
Читайте такожАдвокат Кернеса про перенесення суду з Харкова: Вищий спецсуд вирішив перестрахуватися2 квітня колегія суддів кримінальної палати Вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних і цивільних справ ухвалила рішення передати цю справуз Дзержинського районного суду Харкова до Київського районного суду Полтави.
Клопотання про перенесення слухання в іншу область подали Генеральна прокуратура і потерпілі у справі Кернеса.
Харківський міський голова Геннадій Кернес заявляв, що кримінальна справа проти нього є сфабрикованою.
Як повідомляє Твіттер ІТ Sector Харьков, до зали суду вишикувалася черга з журналістів.
#Полтава суд над Кернесом: черга з журналістів на вході до залу судового засідання. pic.twitter.com/KD3OPw2eXj
— IT Sector Харьков (@itsector) April 28, 2015