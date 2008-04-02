Завтра Гриценко зустрінеться із Затуліним у Москві
20:20, 02 квітня 2008Політика
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Про це він повідомив журналістам
Завтра в Москві голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО візьме участь у програмі «К барьеру» на каналі НТВ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО повідомив сьогодні журналістам.
Він зазначив, що під час програми дискутуватиме з депутатом Держдуми Костянтином ЗАТУЛІНИМ на тему співпраці України і Росії з НАТО.
А.ГРИЦЕНКО додав, що програма транслюватиметься о 22.05 за київським часом.
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