Завтра Гриценко зустрінеться із Затуліним у Москві

Завтра в Москві голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО візьме участь у програмі «К барьеру» на каналі НТВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО повідомив сьогодні журналістам.

Він зазначив, що під час програми дискутуватиме з депутатом Держдуми Костянтином ЗАТУЛІНИМ на тему співпраці України і Росії з НАТО.

А.ГРИЦЕНКО додав, що програма транслюватиметься о 22.05 за київським часом.