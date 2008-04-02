Черновецький про вибори, киян і фальсифікації

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що встигне зареєструватися кандидатом у мери столиці.

Про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам, відповідаючи на запитання, коли він збирається подати документи у Київську міську територіальну виборчу комісію.

«Коли я реєструватимуся? Це не найважливіша для киян проблема. Я встигну зареєструватися, і я сподіваюся, що кияни поставляться до мене з розумінням. Головна проблема, звичайно, вибори», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

На запитання журналістів, чи не боїться він фальсифікацій на майбутніх виборах, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що не виключає їх, але й не боїться. «Я не боюся фальсифікацій на виборах», - заявив він.