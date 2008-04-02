Черновецький про вибори, киян і фальсифікації
21:58, 02 квітня 2008Політика
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Каже, що встигне...
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що встигне зареєструватися кандидатом у мери столиці.
Про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам, відповідаючи на запитання, коли він збирається подати документи у Київську міську територіальну виборчу комісію.
«Коли я реєструватимуся? Це не найважливіша для киян проблема. Я встигну зареєструватися, і я сподіваюся, що кияни поставляться до мене з розумінням. Головна проблема, звичайно, вибори», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
На запитання журналістів, чи не боїться він фальсифікацій на майбутніх виборах, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що не виключає їх, але й не боїться. «Я не боюся фальсифікацій на виборах», - заявив він.
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