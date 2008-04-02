Народна партія висунула кандидата на посаду мера Києва

Віктора ПИЛИПИШИНА висунуто кандидатом на посаду Київського міського голови від Народної партії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської організації партії, за дане рішення проголосували майже всі учасники II етапу 13-ї Звітно-виборної конференції Київської міської організації НП. За інформацією прес-служби, В.ПИЛИПИШИНА підтримали близько 400 учасників конференції, 1 делегат утримався.

Лідер партії Володимир ЛИТВИН на конференції заявив про підтримку партією кандидатури В.ПИЛИПИШИНА на посаду мера Києва.

Він вважає логічним висунення представника його блоку, народного депутата і голову Шевченківської райдержадміністрації Києва Віктора ПИЛИПИШИНА для участі у виборах мера столиці.

Про це він сказав сьогодні в розмові з журналістами.

“...Зрозуміло, що якщо партійну організацію очолює людина... Вона й має представляти інтереси партії на виборах. В даному разі маю на увазі ПИЛИПИШИНА. Інакше логіки абсолютно ніякої немає”.

При цьому він також зазначив, що критично оцінює діяльність фракції, і додав, що якщо вибори відбудуться, “ми зробимо певні висновки щодо тих людей, які не дотримуються партійної дисципліни”.