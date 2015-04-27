Прем’єру Словаччини "не соромно" їхати на путінський парад

Про це повідомляє словацьке видання Аktuality.

"9 травня я візьму участь у прийнятті параду і покладанні вінків у Москві. Може, в когось із цим проблеми, але мені не соромно. Це історія", - сказав він.

При цьому він додав, що 7 травня відвідає заходи, присвячені 70-річчю перемоги над нацизмом у Польщі, а 8 травня буде на аналогічних заходах у Києві, пише Європейська правда.

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"На території Словаччини загинули 63 тис. солдатів Червоної армії. Перемога над нацизмом стала основою для ЄС", - зазначив Фіцо.

Нагадаємо, більшість європейських лідерів відмовилися від участі в параді.

Так, раніше стало відомо про відмову президента Угорщини Яноша Адера, президента Чорногорії Філіпа Вуяновича, президента Молдови Ніколае Тімофті, президента Фінляндії Саулі Нііністьо, президента Словаччини Андрія Кіски та президента Болгарії Росена Плевнелієва.

Також відмовилися приїхати до Москви на 9 травня президент США Барак Обама, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон, голова Європейської ради Дональд Туск, президенти Польщі та Словенії.

Багато з них аргументували свою відмову агресією Росії в Україні.