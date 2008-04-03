Адміністрація Буша не вважає позицію НАТО щодо України і Грузії поразкою

Адміністрація Джорджа Буша не вважаатиме відмову учасників саміту НАТО в Бухаресті запросити Україну і Грузію до Плану дій по членству в НАТО поразкою США, заявив високопоставлений офіційний представник Білого дому. «Я думаю, що це питання не про поразку. Я думаю, що питання буде в тому, чи зможе альянс об`єднатися і показати, що двері залишаються відкритими і що процес приходу в НАТО нових членів продовжується, і тоді це буде успіх», - заявив журналістам у Бухаресті представник американської адміністрації, стенограма бесіди якого поширена прес-службою Білого дому у Вашингтоні.

Газета.ру