Ющенко відбуває до Бухареста на саміт НАТО
08:57, 03 квітня 2008Політика
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Президент візьме участь у засіданні Комісії
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбуває з дводенним робочим візитом до Румунії.
Як повідомляє прес-служба Президента, головна мета візиту В.ЮЩЕНКА - участь у саміті НАТО в Бухаресті.
Заплановано, що 4 квітня на саміті НАТО глава держави візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав і урядів.
Окрім того, у рамках візиту відбудеться низка зустрічей Президента України з лідерами європейських держав. Зокрема, В.ЮЩЕНКО планує провести зустрічі з прем`єр-міністром Королівства Нідерланди Яном Петером БАЛКЕНЕНДЕ та прем`єр-міністром Норвегії Йенсом СТОЛТЕНБЕРГОМ.
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