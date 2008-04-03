Ющенко відбуває до Бухареста на саміт НАТО

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбуває з дводенним робочим візитом до Румунії.

Як повідомляє прес-служба Президента, головна мета візиту В.ЮЩЕНКА - участь у саміті НАТО в Бухаресті.

Заплановано, що 4 квітня на саміті НАТО глава держави візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав і урядів.

Окрім того, у рамках візиту відбудеться низка зустрічей Президента України з лідерами європейських держав. Зокрема, В.ЮЩЕНКО планує провести зустрічі з прем`єр-міністром Королівства Нідерланди Яном Петером БАЛКЕНЕНДЕ та прем`єр-міністром Норвегії Йенсом СТОЛТЕНБЕРГОМ.