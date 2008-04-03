Спікер НАТО свої гроші на ПДЧ для України не поставив би

Лідери НАТО висловлюють готовність вийти на єдину спільну позицію усіх країн-членів у питанні Плану дій щодо членства в Альянсі для України та Грузії.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, про це заявив речник НАТО Джеймс АПАТУРАЙ на брифінгу після неформальної вечері лідерів НАТО, якою і почався саміт у середу пізно увечері у Бухаресті.

За його словами, лідери Альянсу не дійшли згоди щодо надання Україні та Грузії Плану дій щодо членства.

Дж.АПАТУРАЙ сказав, що дискусія триватиме у четвер і зосередиться на "мові і елементах" рішення, але він зауважив, що лідери НАТО під час вечері окреслили три важливі моменти: двері НАТО відкриті для України та Грузії, вони мають підстави подати заявки на вступ; ПДЧ не означає членства у НАТО; жодна стороння країна не має право вето на рішення НАТО.

Як додав Дж.АПАТУРАЙ, під час вечері лідерів НАТО було висловлено готовність вийти на єдину спільну позицію у питанні ПДЧ для України та Грузії.

“Питання ПДЧ для Грузії та України - це питання не "чи", а "коли", - передав речник НАТО загальну думку лідерів Альянсу.

Він відмовився дати відповідь на запитання, чи отримають дві нові незалежні держави ПДЧ у четвер. "Давайте почекаємо і подивимось, як піде дискусія. На цей момент я не очікую ПДЧ для України та Грузії тут (у Бухаресті)", - сказав Дж.АПАТУРАЙ.

На запитання української служби Бі-Бі-Сі, чи може ще ситуація під час офіційних дискусій на саміті у четвер зранку змінитись, Дж.АПАТУРАЙ відповів: "Свої гроші я б на це не поставив".