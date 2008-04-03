Коломойському підрахунки його статків нагадують анекдот про повій

Український мільярдер Ігор Коломойський в інтерв`ю "Українській правді" не зміг точно оцінити свої статки, погодившись з версією кореспондента, який нарахував 11-15 мільярдів доларів.

"Ви знаєте, наші підрахунки нагадують мені один анекдот, - сказав бізнесмен. - Син приходить до батька і запитує: "Тату, що таке віртуальність?". Батько подумав і відповідає: "Ну я зараз тобі спробую пояснити".

Кличе дружину і каже: "Ось розкажи, ти ж там пишеш дисертацію якусь, не все у тебе виходить, науковий керівник дістає, на кафедрі проблеми, ну скільки ти вже часу витратила. А ось якби професор тобі сказав, що завтра ти станеш кандидатом наук, ти б дала йому?". Ну, дружина подумала, що дисертація дає надбавки до зарплати, до пенсії, гроші, тому вона відповідає: "Ну, напевно, дала б".

Кличе батько дочку–студентку, і каже: "Ну, дочко, я знаю, у тебе є проблеми в інституті. Якби доцент запропонував, що ти йому дасиш, а він тобі поставить екзамен, у тебе буде підвищена стипендія, те, се...Ти б дала доцентові?".

Дочка каже: "Ну, в принципі, так, а чого ж ні!".

Ну тут глава сімейства кличе діда, свого батька, старого партизана, який живе на горищі. "Скажи, - питає, - тату, ось якби тебе, старого партизана, німці взяли і попросили видати весь загін, а натомість дали тобі грошей, притому не рейхсмарками, а золотом, коронками – чим хочеш, ти б видав своїх? Дід подумав і каже: "Ну, в принципі, я подивився, як це все закінчилося – видав би".

Батько повертається до сина і питає: "Зрозумів, синок?". "Ні", - каже син. "Ну як же, - пояснює батько, - віртуально ми з тобою багаті, а реально ми з тобою живемо з двома повіями і старим педерастом". (Коломойський довго і протяжно сміється.)