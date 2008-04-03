Пожежа на шахті ”Степова”: 87 гірників евакуювали
10:21, 03 квітня 2008Політика
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Причина встановлюється
У вівторок ввечері у Львівській області на шахті „Степова” ДП „Львіввугілля” внаслідок пожежі було евакуйовано 87 гірників.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, жертв і постраждалих немає.
До гасіння пожежі задіяно три відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому. Причина пожежі встановлюється. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.
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