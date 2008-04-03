Пожежа на шахті ”Степова”: 87 гірників евакуювали

У вівторок ввечері у Львівській області на шахті „Степова” ДП „Львіввугілля” внаслідок пожежі було евакуйовано 87 гірників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, жертв і постраждалих немає.

До гасіння пожежі задіяно три відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому. Причина пожежі встановлюється. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.