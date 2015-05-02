США припустили посилення санкцій проти Росії

Таку заяву зробив офіційний представник Білого Дому Джош Ернест, передає Lenta.ru з посиланням на російські інформагентства.

«На жаль, ми бачимо, що росіяни продовжують не виконувати свої зобов'язання за мінськими угодами», — заявив він. За словами Ернеста, у Вашингтоні цим «розчаровані».

Представник Білого Дому додав, що США продовжують співпрацювати з європейськими партнерами, щоб чинити на Москву економічний тиск.

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При цьому Ернест заявив, що Вашингтон «ясно бачить готовність української сторони виконувати мінські зобов'язання. Він додав, що США і європейські партнери підтримують дії Києва, які він робить для протистояння бойовикам на Донбасі.

«Ми надаємо значну економічну підтримку», — сказав Ернест. «Ми підтримуємо українських військових, зокрема, в формі навчання і підготовки. І ці зусилля будуть продовжуватися», — додав він.