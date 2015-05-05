Депутати пропонуватимуть Порошенку перепоховати прах Бандери і Коновальця в Україні

Народний депутат від ”Блоку Петра Порошенка” Тарас Батенко пропонуватиме президенту України Петру Порошенку перепоховати прах провідника ОУН Степана Бандери та першого голови ОУН Євгена Коновальця в Україні через черговий акт вандалізму над могилою Бандери у Мюнхені.

Як повідомили УНІАН у прес-служби ”БПП”.

”На мюнхенському цвинтарі невідомі вкотре вчинили акт вандалізму над могилою провідника ОУН Степана Бандери, у день, коли українці вшановували 100-річчя перемоги Українських січових стрільців (УСС) над російськими військами. Уже впродовж багатьох місяців російські ”Гради”, ”Буки”, міни та бойовики нищать українську землю та її синів. Тепер зло, виплекане карликом-президентом, знову вирішило познущатись над могилою Героя України Степана Бандери, як це відбулось напередодні святкування Україною дня її Незалежності та 6 лютого цього року. Українській громаді швидко вдалося відновити могилу, і це була достойна відповідь ворогу української національної ідеї. Як виявилось, Путін має страх не тільки перед сьогоднішніми українськими Героями, які захищають Україну на сході, але й ідеями Степана Бандери, який боровся за суверенну, демократичну, незалежну України”, – заявив Батенко.

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Він наголосив на тому, що прах Бандери і Коновальця потрібно перепоховати на рідній землі, за яку вони віддали життя.

”Верховна Рада України визнала УПА, УНР та інші організації борцями за незалежність, засудила комуністичні та націонал-соціалістичні (нацистські) тоталітарні режими. Наступним кроком повинно бути перепоховання Степана Бандери та Євгена Коновальця на рідній землі, за яку вони віддали життя. На найближчому засіданні Верховної Ради України направлю депутатський запит до президента України щодо даного питання”, - зазначив Батенко.