Десантники з США вчать українців користуватися станціями засекреченого радіозв'язку

11:55, 06 травня 2015
Політика
636 0

Американські десантники навчають українських військових користуватися новими радіостанціями засекреченого зв'язку.

The Official Home Page of the United States Army

Про це повідомив посол США в Україні Джефрі Пайєтт у Twitter.

«Солдати 173-ї навчають українських колег користуватися новими радіостанціями засекреченого зв'язку для підвищення рівня безпеки під час бойових дій», - написав він.

Читайте такожАмериканські десантники вчать українських роботі з медіа і соцмережами

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня в Україну прибули американські інструктори для навчання українських військових організовувати оборону, виявляти позиції бойовиків, надавати медичну допомогу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter