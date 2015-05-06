Десантники з США вчать українців користуватися станціями засекреченого радіозв'язку

Про це повідомив посол США в Україні Джефрі Пайєтт у Twitter.

«Солдати 173-ї навчають українських колег користуватися новими радіостанціями засекреченого зв'язку для підвищення рівня безпеки під час бойових дій», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, 17 квітня в Україну прибули американські інструктори для навчання українських військових організовувати оборону, виявляти позиції бойовиків, надавати медичну допомогу.