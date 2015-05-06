Десантники з США вчать українців користуватися станціями засекреченого радіозв'язку
11:55, 06 травня 2015Політика
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Американські десантники навчають українських військових користуватися новими радіостанціями засекреченого зв'язку.
Американські десантники / The Official Home Page of the United States Army
Про це повідомив посол США в Україні Джефрі Пайєтт у Twitter.
«Солдати 173-ї навчають українських колег користуватися новими радіостанціями засекреченого зв'язку для підвищення рівня безпеки під час бойових дій», - написав він.
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Як повідомляв УНІАН, 17 квітня в Україну прибули американські інструктори для навчання українських військових організовувати оборону, виявляти позиції бойовиків, надавати медичну допомогу.
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