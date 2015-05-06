У Мінську розпочалася зустріч контактної групи по Донбасу

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Білорусі в "Твіттері". У Мінську розпочалася зустріч Тристоронньої контактної групи по Україні", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, тристороння контактна група по Донбасу в складі представників України, ОБСЄ та РФ на зустрічі з представниками бойовиків 6 травня в Мінську планує сформувати 4 підгрупи для виконання положень мінських домовленостей.

"Основне завдання зустрічі – запустити роботу підгруп із безпеки, політичних, економічних і гуманітарних складових Мінського угоди. Координаторами цих підгруп будуть представники ОБСЄ", - зазначила прес-секретар колишнього президента Леоніда Кучми, який є представником України в контактній групі, Дарка Оліфер.

Україну в робочих підгрупах тристоронньої контактної групи представлятимуть Володимир Горбулін, Євген Марчук, Ірина Геращенко та Ігор Веремій.