Справу Савченко по суті збираються розглядати у Воронежі - адвокат

Справу народного депутата, делегата Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Надії Савченко збираються розглядати у Воронежі.

Про це заявив у Twitter її адвокат Марк Фейгін.

"Щодо Надії Савченко ось що. Із різних боків надходить інформація, що справу по суті збираються розглядати у Воронежі!", - повідомив Фейгін.

По поводу Надежды Савченко вот что. С разных сторон поступает информация, что дело по существу намереваются рассматривать в Воронеже! — Mark Feygin (@mark_feygin) May 7, 2015

"Власне, з таким набором безпорадних доказів і відвертої фабрикації справи Савченко більш доречно було б розглянути її в Грозному", - додав він.

Собственно, с таким набором беспомощных доказательств и откровенной фабрикации дела Савченко более уместно было бы рассмотреть его в Грозном — Mark Feygin (@mark_feygin) May 7, 2015

Як повідомлялося, 6 травня Басманний суд Москви залишив льотчицю Савченко під вартою до 30 червня.

5 травня стало відомо, що Слідчий комітет РФ продовжив термін слідства у справі Савченко до 13 листопада 2015 року.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Втім, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала до ПАРЄ.

У грудні Савченко оголосила голодування.

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24 квітня Слідчий комітет РФ висунув Савченко остаточне звинувачення у нібито пособництві вбивству двох і більше осіб і у незаконному перетинанні кордону РФ.

30 квітня Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом до РФ звільнити народного депутата, члена Постійної делегації України в ПАРЄ Савченко.