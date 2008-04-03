Кучма радить Ющенку дати можливість якомога довше попрацювати Тимошенко

Екс-президент України Леонід КУМА вважає, що вже сьогодні на 90% можна спрогнозувати, хто стане наступним главою держави.

Про це він заявив у ексклюзивному інтерв’ю УНІАН.

Однак прізвища ймовірного майбутнього Президента України він не назвав.

За словами Л.КУЧМИ, глава уряду вже розпочала президентську кампанію.

“Вже процентів на 90 можна сказати, хто буде Президентом. Але краще про це не говорити”, - зазначив Л.КУЧМА.

Також екс-президент порадив нинішньому главі держави Віктору ЮЩЕНКУ та коаліції дати можливість якомога довше попрацювати уряду під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО. “На місці Президента й коаліції я б дав їй попрацювати якомога довше. Хоча б тому, що вона - таке у мене враження - бажала б, щоб її якимсь чином позбавили прем’єрського тягаря”, - сказав Л.КУЧМА.

Він уважає таке бажання цілком зрозумілим з огляду на економічні показники. “Як оцінювати її дії, підказує саме той факт, що весь час ставиться та ставиться питання про її відставку. Що вона робить правильно? Це залежить від точки зору. З точки зору інтересів України - одна річ. З точки зору особистих інтересів пані ТИМОШЕНКО - інша”, - зазначив екс-президент. При цьому, на думку Л.КУЧМИ, як і раніше, головне в діяльності Ю.ТИМОШЕНКО – не повсякденна робота, пов’язана з нагальними та перспективними справами держави, а популістські рішення. “Мета – політична самореклама й пропаганда. Не бачу, щоб нинішній уряд працював на перспективу, як це обіцялось в програмі “Український прорив”. Почалася і набирає обертів президентська кампанія глави уряду”, – сказав Л.КУЧМА.