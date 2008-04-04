Голова київських ”регіоналів” відмовився від участі в виборах мера

Голова Київської міської організації Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ прийняв рішення не брати участь у дострокових виборах міського голови Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі організації, з посиланням на відповідну заяву В.ГОРБАЛЯ.

“Мені прикро, що з перших днів виборча кампанія у Києві перетворилась на змагання в цинізмі, лицемірстві та умінні брехати”, - сказав В.ГОРБАЛЬ.

На його думку, легітимність проведення цих виборів сумнівна, адже реальних правових підстав для зміни влади у Києві правляча коаліція так і не знайшла, в черговий раз поставивши політичну доцільність вище за закон. В.ГОРБАЛЬ зазначив, що проведення цих виборів і їхні результати можуть бути оскаржені і скасовані у судовому порядку.

“Окрім цього, критикуючи нинішню ситуацію в столиці, ми насамперед повинні прагнути зміни системи влади, а не прізвищ. Натомість, за нинішніх обставин йдеться саме про прізвища, причому з кожним днем претендентів на мерське крісло та на місця в Київраді стає все більше”, - додав він.

В.ГОРБАЛЬ припустив, що після таких виборів ситуація в Київраді стане ще більш некерованою. Також він уважає, що кампанія з дочасних Київських виборів є свого роду випробувальним полігоном напередодні президентської кампанії.

“Замість виборів починається фарс, брати участь у якому я не бажаю і не бачу сенсу”, - зазначає В.ГОРБАЛЬ.

Як повідомлялося, Партія регіонів має намір висунути кандидатуру народного депутата Дмитра ТАБАЧНИКА для участі у виборах мера Києва.