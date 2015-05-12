Томбінський заявляє, що Україні бракує "певних елементів", необхідних для безвізового режиму з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

"Щодо безвізового режиму Європейська комісія зробила свої висновки після місії, яка була в Україні за останні місяці, з цього, що ми називаємо другим етапом безвізового діалогу", - зазначив він.

Читайте такожНі Україна, ні Грузія не отримають безвізового режиму з ЄС у Ризі - Єврокомісія

"Зараз нам ще бракує певних елементів, які потрібні для того, щоб надати інформацію для країн-членів ЄС, що все було виконано та можна перейти до рішення про відкриття можливості їздити без віз до ЄС", - заявив Томбінський.

Щодо елементів, які потрібно ще вирішити, він зазначив, що "це і те, щоб українські комп’ютери були підключені до європейських баз даних, які відслідковують тих людей, які можуть бути небезпечними, також, щоб було ясно, що немає загроз з тим, що паспорт можна купити-продати".

Проте Томбінський наголосив, що головне, що необхідно для безвізового режиму - "це спільне бажання України та ЄС".

"Запитання настільки складне, що воно не стільки в руках Європейської комісії. Вона робить висновки на підставі експертних місій до України і передає це країнам ЄС для прийняття рішення, бо виконання усіх зобов’язань щодо контролю кордону є в руках кожної країни ЄС", - розповів він.

"Нам потрібно, щоб був позитивний звіт Європейської комісії, щоб надати рекомендації для країн-ЄС. У другій половині 2015 року потрібно зробити остаточний звіт Європейської комісії, який би рекомендував надання безвізового режиму", - зауважив Томбінський.

Раніше повідомлялося, що Україна чекає від Єврокомісії оприлюднення 13 травня оцінки виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації візового режиму. Президент Петро Порошенко підкреслив, що Україна сподівається отримати позитивні висновки і пропонує визначити конкретну дату введення безвізового режиму, а також встановити, що конкретно вона повинна зробити до того часу.