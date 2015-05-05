Україна очікує від Ризького саміту позитивного сигналу щодо безвізового режиму з ЄС

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Блок Петра Порошенка», про це йдеться у спільній декларації комітетів євроінтеграції та закордонних справ парламентів Грузії, Молдови та України, прийнятій у Тбілісі в рамках тристоронньої міжпарламентської конференції і надісланої керівництву Європарламенту та національних парламентів країн ЄС.

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Від Верховної Ради декларацію підписали народні депутати від «Блоку Петра Порошенка» - голова Комітету ВР з питань євроінтеграції Ірина Геращенко та перший заступник голови Комітету ВР із закордонних справ Іванна Климпуш-Цинцадзе.

За словами Геращенко, в Україні сподіваються, що Ризький саміт «стане важливим етапом у взаєминах між країнами «Східного партнерства» та ЄС, а Київ і Тбілісі отримають позитивні, чіткі, а не розмиті сигнали відносно перспектив членства і впровадження безвізового режиму».

Вона наголосила, що українська влада робить усе необхідне для виконання технічних передумов для впровадження безвізового режиму в контексті виконання другої фази Плану дій лібералізації візового режиму.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявляв, що Україна не отримає безвізовий режим на травневому саміті в Ризі. Згодом він уточнив, що рішення Євросоюзу про введення безвізового режиму з Україною залежатиме від висновків експертної комісії.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що країни Євросоюзу сумніваються щодо запровадження безвізового режиму з Україною через події на Донбасі, зокрема через відсутність контролю над кордоном з РФ.

Діалог між ЄС та Україною щодо візової лібералізації розпочався 29 жовтня 2008 року, а План дій з візової лібералізації було представлено Україні 22 листопада 2010 року.

2013 року Україна завершила так звану першу фазу імплементації Плану дій з лібералізації візового режиму і з вересня 2014 року імплементує другу фазу - виконує ті законодавчі акти та рішення, які були ухвалені.

Президент Петро Порошенко заявляв, що Україна очікує на рішення про безвізовий режим з Євросоюзом на саміті «Східного партнерства» у травні в Ризі.

Раніше в МЗС визнали, що Україна не виконає План дій з візової лібералізації до саміту в Ризі. У відомстві заявили, що безвізовий режим повинен запрацювати з початку наступного року.