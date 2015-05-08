ЄС відзначає прогрес у виконанні Україною другої фази Плану дій щодо візової лібералізації

Як повідомляє прес-служба Єврокомісії, напередодні саміту "Східного партнерства" в Ризі (Латвія), який відбудеться 21-22 травня, ЄК заявляє, що Україна і Грузія досягли певного прогресу в імплементації Плану дій щодо візової лібералізації. У ЄС відзначають, що, "незважаючи на виняткові обставини, з якими Україна стикається сьогодні, досягнутий прогрес в імплементації другої фази критеріїв Плану дій з лібералізації візового режиму заслуговує уваги". Значні зусилля, які були зроблені українською владою, що призвели до гармонійної законодавчої бази та до зобов'язання провести інституційні реформи", - йдеться в повідомленні. Також сказано, що ключовим пріоритетом залишається реалізація правової та інституційної бази в питаннях надання притулку, боротьби з корупцією, організованою злочинністю, торгівлею людьми та проявами дискримінації. "Реалізація дій, зазначених у цьому звіті, дозволить Україні завершити імплементацію всіх критеріїв Плану дій з лібералізації візового режиму", - наголошується в повідомленні.

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