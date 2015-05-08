ЄС відзначає прогрес у виконанні Україною другої фази Плану дій щодо візової лібералізації
14:52, 08 травня 2015Політика
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Європейська комісія відзначає прогрес у виконанні Україною другої фази Плану дій щодо лібералізації візового режиму.
Як повідомляє прес-служба Єврокомісії, напередодні саміту "Східного партнерства" в Ризі (Латвія), який відбудеться 21-22 травня, ЄК заявляє, що Україна і Грузія досягли певного прогресу в імплементації Плану дій щодо візової лібералізації. У ЄС відзначають, що, "незважаючи на виняткові обставини, з якими Україна стикається сьогодні, досягнутий прогрес в імплементації другої фази критеріїв Плану дій з лібералізації візового режиму заслуговує уваги". Значні зусилля, які були зроблені українською владою, що призвели до гармонійної законодавчої бази та до зобов'язання провести інституційні реформи", - йдеться в повідомленні. Також сказано, що ключовим пріоритетом залишається реалізація правової та інституційної бази в питаннях надання притулку, боротьби з корупцією, організованою злочинністю, торгівлею людьми та проявами дискримінації. "Реалізація дій, зазначених у цьому звіті, дозволить Україні завершити імплементацію всіх критеріїв Плану дій з лібералізації візового режиму", - наголошується в повідомленні.
REUTERS
Читайте такожЮнкер пояснив умову прийняття українців до "європейської сім'ї"У той же час текст звіту про зазначеному прогрес ще не оприлюднений. Раніше повідомлялося, що Україна чекає від Єврокомісії оприлюднення 13 травня оцінки виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації візового режиму. Президент Петро Порошенко підкреслив, що Україна сподівається отримати позитивні висновки і пропонує визначити конкретну дату введення безвізового режиму, а також встановити, що конкретно вона повинна зробити до того часу.
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