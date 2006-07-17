Участь Ющенка у саміті глав держав СНД - під питанням
17:12, 17 липня 2006Політика
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Про це повідомила заступник прес-секретаря Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО розглядає можливість взяти участь у неформальному саміті глав держав СНД, який має відбутися 21-22 липня в Москві.
Про це УНІАН повідомила заступник прес-секретаря Президента Лариса МУДРАК, додавши водночас, що його рішення буде залежати від політичної ситуації у країні.
“Президент отримав запрошення до участі в саміті, така можливість розглядається. Але все залежить від політичної ситуації в Україні”, - сказала Л.МУДРАК.
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