Участь Ющенка у саміті глав держав СНД - під питанням

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розглядає можливість взяти участь у неформальному саміті глав держав СНД, який має відбутися 21-22 липня в Москві.

Про це УНІАН повідомила заступник прес-секретаря Президента Лариса МУДРАК, додавши водночас, що його рішення буде залежати від політичної ситуації у країні.

“Президент отримав запрошення до участі в саміті, така можливість розглядається. Але все залежить від політичної ситуації в Україні”, - сказала Л.МУДРАК.