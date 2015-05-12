Кернес заявляє, що не оформлював інвалідність

Про це він сказав Радіо Свобода, коментуючи заяви голови МВС Арсена Авакова і народного депутата України Антона Геращенка щодо судового процесу в справі Кернеса, якого підозрюють у викраденні людини, катуванні, погрозі вбивством.

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«Я не оформлював групу, я закрив лікарняний. Навіть зараз, коли я їду до лікарів, то це оформлюю як відпустку за свій рахунок, тому бюджетних коштів я ніяких не витрачаю. Ніяку інвалідність я не оформлював, я хочу ходити і я буду ходити», – наголосив Кернес.

Також, міський голова розповів, що найближчим часом йому доведеться пройти поглиблену діагностику всіх органів, які відповідають за опорно-руховий апарат. Таке тестування може тривати впродовж місяця. Очільник Харкова каже, що коли визначиться з часом для проведення поглибленого медичного обстеження, подаватиме відповідне клопотання до Київського районного суду Полтави.

Що ж до питання відновлення опорно-рухового апарату він заявив, що лікарі «постійно налаштовують на краще».

Після перенесення розгляду справи Кернеса з харківського суду до полтавського Антон Геращенко заявив, що Кернес прикривається інвалідністю, виступаючи проти перенесення.

28 квітня Київський районний суд Полтави переніс засідання у справі Кернеса на 18 травня, бо він не з’явився на засідання через лікування в Італії.

Після цього Аваков на своїй сторінці в Facebook заявив, що Кернес саботує правосуддя і це підстава прокуратурі звернутися до суду – для зміни запобіжного заходу щодо мера Харкова на арешт чи підписку про невиїзд. За словами міністра, лише після цього треба «обговорювати міру поблажливості з урахуванням його положення як інваліда».

Харківський міський голова Геннадій Кернес заявляв, що кримінальна справа проти нього є сфабрикованою.