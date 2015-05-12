Рада прийняла новий закон про режим воєнного стану

Верховна Рада України прийняла закон України «Про правовий режим воєнного стану» (реєстраційний номер 2541).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 254 із 322 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно із законом, правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, цей закон та указ президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України.

Цим законом визначається, що воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальної цілісності, і передбачається надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відбиття збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальної цілісності, а також тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Згідно із законом, військовим командуванням, яке може запроваджувати та здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, є: Генеральний штаб Збройних Сил України, командування видів Збройних Сил України, управління оперативних командувань, командування військових з'єднань і частин Збройних Сил України; органи управління інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань.

Рішення про створення військових адміністрацій приймається президентом України за поданням обласних державних адміністрацій чи військового командування. Військову адміністрацію населеного пункту очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади президентом України за пропозицією Генерального штабу Збройних Сил України або відповідної обласної державної адміністрації. Структуру і штатний розпис військових адміністрацій населених пунктів стверджує начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України за поданням начальника відповідної військової адміністрації.

Законом визначено, що пропозиції про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях на розгляд президентові України подає Рада національної безпеки і оборони України. У разі прийняття рішення про необхідність введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях президент України видає указ про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях і негайно звертається до Верховної Ради України щодо його затвердження і подає одночасно відповідний проект закону. Указ президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України, підлягає негайному оприлюдненню через засоби масової інформації або оприлюднення іншим способом. У разі оприлюднення указу президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання і розглядає питання про затвердження указу президента україни про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у порядку, встановленому Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

У разі оприлюднення указу президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності зобов'язані сприяти негайному прибуттю народних депутатів України на засідання Верховної Ради України та здійсненню їх повноважень.

Як уточнює Сьогодні, в разі введення воєнного стану вводиться заборона проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій. Неможливо буде відправити у відставку прем'єра разом з Кабміном, а також розігнати Верховну Раду.

Розробку закону РНБО ініціював ще в кінці лютого. Втім, як пояснив тоді секретар Рнбо Олександр Турчинов, його мета зовсім не у введенні воєнного стану зараз і негайно, а в тому, щоб підкоригувати застаріле законодавство у відповідності з новими викликами.

Раніше УНІАН повідомляв, що ВР прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України стосовно проходження військової служби у ЗСУ іноземцями та особами без громадянства» (реєстраційний номер 2389).