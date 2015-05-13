Вибори на Донбасі можуть пройти після стабілізації ситуації на лінії зіткнення

Про це сказав заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

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За його словами, "коли буде відведення важкого озброєння та імплементація режиму припинення вогню, тоді ситуація може бути стабілізована, і ми можемо говорити про підготовку та проведення інших пунктів, які передбачені мінськими угодами".

"Важливо, щоб ситуація в районі лінії зіткнення буластабільною з тим, щоб чесні і вільні вибори в кінцевому підсумку могли відбутися", - підкреслив Александр Хуг.