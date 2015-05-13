Вибори на Донбасі можуть пройти після стабілізації ситуації на лінії зіткнення
14:35, 13 травня 2015Політика
413 0
Місцеві вибори на Донбасі можуть відбудуться після стабілізації ситуації в районі лінії зіткнення.
REUTERS
Про це сказав заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.
Читайте такожУ "ДНР" заявили, що згодні на "широку автономію" в складі України
За його словами, "коли буде відведення важкого озброєння та імплементація режиму припинення вогню, тоді ситуація може бути стабілізована, і ми можемо говорити про підготовку та проведення інших пунктів, які передбачені мінськими угодами".
"Важливо, щоб ситуація в районі лінії зіткнення буластабільною з тим, щоб чесні і вільні вибори в кінцевому підсумку могли відбутися", - підкреслив Александр Хуг.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter