BMW випустив ексклюзивний варіант 7 серії (фото)

Німецький концерн BMW зробив ексклюзивні BMW 7 серії ще більш екзотичними і високоякісними. Цією осені в продаж надійдуть 4 нових версії.

Ексклюзивні версії "сімок" можна буде впізнати за новими 19-дюймовими дисками і незвичайній кольоровій гамі, що включає колір "яскравого небіленого полотна". Кермо обтягнуте шкірою іспанських овець мериносів. Ця шкіра вже була використана в BMW M5 і M6. Шкіряне кермо, чорний інтер`єр, антрацитне оздоблення даху – незмінні складові всіх оновлених автомобілів 7 серії.

За перші 6 місяців цього року BMW продав ексклюзивних седанів на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року. В цілому, з 2001 року було реалізовано 235 тисяч автомобілів BMW 7 серії.

Autonews.ru