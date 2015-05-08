Бундесрат Німеччини ратифікував Угоду про асоціацію України та ЄС (фото)

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник написав у Twitter.

Ура! Бундесрат щойно ратифікував Угоду про асоціацію! Danke, Deutschland! pic.twitter.com/HZl1yAu4te — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 8 мая 2015

"Бундесрат щойно ратифікував Угоду про асоціацію! Спасибі Німеччині!", - написав Мельник.

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Як повідомляв УНІАН, 26 березня Бундестаг Німеччини (нижня палата парламенту) ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.