Бундесрат Німеччини ратифікував Угоду про асоціацію України та ЄС (фото)
14:14, 08 травня 2015Політика
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Бундесрат Німеччини (верхня палата парламенту) ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Бундесрат щойно ратифікував Угоду про асоціацію / twitter
Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник написав у Twitter.
Ура! Бундесрат щойно ратифікував Угоду про асоціацію! Danke, Deutschland! pic.twitter.com/HZl1yAu4te
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 8 мая 2015
"Бундесрат щойно ратифікував Угоду про асоціацію! Спасибі Німеччині!", - написав Мельник.
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Як повідомляв УНІАН, 26 березня Бундестаг Німеччини (нижня палата парламенту) ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.
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