Бундесрат Німеччини ратифікував Угоду про асоціацію України та ЄС (фото)

14:14, 08 травня 2015
Політика
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Бундесрат Німеччини (верхня палата парламенту) ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

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Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник написав у Twitter.

"Бундесрат щойно ратифікував Угоду про асоціацію! Спасибі Німеччині!", - написав Мельник.

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Як повідомляв УНІАН, 26 березня Бундестаг Німеччини (нижня палата парламенту) ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

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