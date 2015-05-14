Рада закликала світових лідерів засудити порушення прав і свобод кримськотатарського народу

Парламент прийняв постанову "Про звернення Верховної Ради України до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, світовим лідерам і всім членам міжнародної спільноти щодо засудження порушень прав і свобод кримськотатарського народу".

Як передає кореспондент УНІАН, за дану постанову проголосували 247 із 329 народних депутатів.

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Парламент доручив голові Верховної Ради Володимиру Гройсману невідкладно направити це звернення в ООН, Європарламент, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, а також світовим лідерам.

Як повідомляв УНІАН раніше, влада Криму використовують свято Хидирлез для поділу кримськотатарського народу.За словами лідера Меджлісу Рефата Чубарова, кримчанам необхідно не дати тим, хто окупував Крим, «можливість втягнути їх у ці брудні ігри».