Кремль відреагував на заяву Порошенка про присутність російських військових в Україні
Москва вважає голослівними заяви президента України Петра Порошенка про присутність 11 тисяч російських військових на території України.
Про це сказав в четвер прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.
"Ні, не можу, тому що не бачимо необхідності в повторенні того, що подібні голослівні звинувачення без будь-якої конкретики, без будь-яких доказів, м'яко кажучи, не сприяють нічому в позитивному плані", - сказав Пєсков, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати слова Порошенка.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко заявив, що на території України знаходиться близько 11 тис. російських військовослужбовців.
"На сьогодні перебувають близько 11 тис. російських військовослужбовців на нашій території", - заявив Порошенко.
Президент також підкреслив, що встановлення миру на Донбасі можливе лише після реінтеграції окупованих територій.