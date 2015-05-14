Кремль відреагував на заяву Порошенка про присутність російських військових в Україні

Про це сказав в четвер прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

"Ні, не можу, тому що не бачимо необхідності в повторенні того, що подібні голослівні звинувачення без будь-якої конкретики, без будь-яких доказів, м'яко кажучи, не сприяють нічому в позитивному плані", - сказав Пєсков, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати слова Порошенка.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко заявив, що на території України знаходиться близько 11 тис. російських військовослужбовців.

"На сьогодні перебувають близько 11 тис. російських військовослужбовців на нашій території", - заявив Порошенко.

Президент також підкреслив, що встановлення миру на Донбасі можливе лише після реінтеграції окупованих територій.



