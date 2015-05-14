Антикорупційне бюро отримало приміщення в Києві площею сім тисяч квадратних метрів
16:48, 14 травня 2015Політика
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Уряд передав Антикорупційному бюро відремонтоване приміщення в Києві.
REUTERS
Про це на засіданні Кабміну повідомив прем'єр Арсеній Яценюк.
"Для забезпечення діяльності НАБ Кабмін приймає рішення передати Національному антикорупційному бюро приміщення 7 тисяч кв. м, відремонтоване на Солом'янській площі", - заявив Яценюк.
Читайте такожАнтикорупційному бюро можуть дозволити карати чиновників за брехню в деклараціях"Пане голово, я вас вітаю з тим, що НАБ отримує приміщення, має можливість розмістити ваших слідчих і офіцерів. Уряд забезпечить усе необхідне фінансування", - пообіцяв Яценюк.
"Запрошуйте у свій новий кабінет. Не тільки з питань співпраці. Уже можете запрошувати у свій кабінет, якщо матимете реальні корупційні справи щодо будь-кого у цій країні", - додав він.
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