Антикорупційне бюро отримало приміщення в Києві площею сім тисяч квадратних метрів

Про це на засіданні Кабміну повідомив прем'єр Арсеній Яценюк.

"Для забезпечення діяльності НАБ Кабмін приймає рішення передати Національному антикорупційному бюро приміщення 7 тисяч кв. м, відремонтоване на Солом'янській площі", - заявив Яценюк.

Читайте такожАнтикорупційному бюро можуть дозволити карати чиновників за брехню в деклараціях"Пане голово, я вас вітаю з тим, що НАБ отримує приміщення, має можливість розмістити ваших слідчих і офіцерів. Уряд забезпечить усе необхідне фінансування", - пообіцяв Яценюк.

"Запрошуйте у свій новий кабінет. Не тільки з питань співпраці. Уже можете запрошувати у свій кабінет, якщо матимете реальні корупційні справи щодо будь-кого у цій країні", - додав він.