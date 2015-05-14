Гройсман: У депутатів з'явиться топ лідерів з відвідуваності засідань і "приз" народних симпатій

19:53, 14 травня 2015
Політика
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Голова ВР заявив, що статистика щоденних відвідувань засідань депутатами з'являтиметься на офіційному сайті.

Гройсман пообещал депутатам

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман пообіцяв опублікувати на офіційному сайті парламенту топ лідерів по відвідуваності пленарних засідань.

Про це він заявив у ході пленарного засідання Ради, повідомляє РБК.

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"Шановні колеги, я для вас готую сюрприз. У нас буде топ лідерів по відвідуваності. Постійна, найсвіжіша новина на офіційному сайті: хто як відвідує кожен день. І приз буде народних симпатій від засобів масової інформації ", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, раніше Гройсман обіцяв оприлюднити статистику відвідувань нардепами засідань Ради.

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