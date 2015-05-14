Гройсман: У депутатів з'явиться топ лідерів з відвідуваності засідань і "приз" народних симпатій

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман пообіцяв опублікувати на офіційному сайті парламенту топ лідерів по відвідуваності пленарних засідань.

Про це він заявив у ході пленарного засідання Ради, повідомляє РБК.

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"Шановні колеги, я для вас готую сюрприз. У нас буде топ лідерів по відвідуваності. Постійна, найсвіжіша новина на офіційному сайті: хто як відвідує кожен день. І приз буде народних симпатій від засобів масової інформації ", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, раніше Гройсман обіцяв оприлюднити статистику відвідувань нардепами засідань Ради.