Гройсман: У депутатів з'явиться топ лідерів з відвідуваності засідань і "приз" народних симпатій
19:53, 14 травня 2015Політика
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Голова ВР заявив, що статистика щоденних відвідувань засідань депутатами з'являтиметься на офіційному сайті.
Гройсман пообіцяв депутатам "сюрприз" / Фото УНІАН
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман пообіцяв опублікувати на офіційному сайті парламенту топ лідерів по відвідуваності пленарних засідань.
Про це він заявив у ході пленарного засідання Ради, повідомляє РБК.
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"Шановні колеги, я для вас готую сюрприз. У нас буде топ лідерів по відвідуваності. Постійна, найсвіжіша новина на офіційному сайті: хто як відвідує кожен день. І приз буде народних симпатій від засобів масової інформації ", - заявив Гройсман.
Нагадаємо, раніше Гройсман обіцяв оприлюднити статистику відвідувань нардепами засідань Ради.
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