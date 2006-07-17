Партія регіонів вирішила, що робити з Калашниковим

Політична рада Партії регіонів оголосила однопартійцю, народному депутату Верховної ради України Олегу КАЛАШНИКОВУ сувору догану за інцидент із журналістами телевізійного каналу СТБ і зобов`язала його вибачитися за свої дії перед журналістами всієї країни.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА Родіон МИРОШНИК.

«КАЛАШНИКОВ визнав свою вину, вибачився перед своїми колегами по партії і перед журналістами», - сказав Р.МИРОШНИК.

За його словами, питання про поведінку О.КАЛАШНИКОВА також розгляне черговий з`їзд Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня група депутатів від Партії регіонів, серед яких був Олег КАЛАШНИКОВ, силою відібрала касету у знімальної групи СТБ. Журналісті побили.

14 липня прокуратурою Печерського району міста Києва була порушена кримінальна справа за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістам ЗАТ «ММЦ-СТБ» Володимиру НОВОСАДУ і Маргариті СИТНИК під час зйомок біля приміщення Верховної Ради України.