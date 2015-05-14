Поклонська попросила чотири роки колонії для учасника Майдану

Як повідомляє "Новая газета", Поклонська вважає його винним у порушенні пункту "б" частини 2 статті 115 (навмисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю) і частини 1 статті 222 (незаконне зберігання вогнепальної зброї) КК РФ.

Вирок активісту винесуть 15 травня.

"Костенко не був рядовим учасником Майдану, а обіймав посаду коменданта Київської міської державної адміністрації і був відомий серед радикалів під прізвиськом "Саша Кримський". Костенко був розповсюджувачем та ідеологом (про що особисто повідомляв і чим пишався) так званих методик ведення вуличних боїв, які отримали найменування "Кримський варіант", - сказала в обвинувальній промові Поклонська.

Раніше під час судового засідання свідок заявила, що в квартирі Костенка під час обшуків не було знайдено зброї.

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За її словами, вона не могла перебувати під час обшуку до кінця, тому поставила підпис під протоколом, коли той ще не був заповнений до кінця.

Свідок додала, що пізніше поліцейські показали їй знімки з пластиковим пакетом, в якому був нарізний ствол. Однак на пакеті зі зброєю не було підписів понятих.

Активіста київського Майдану Олександра Костенка звинувачують у "завдаванні тілесних ушкоджень середньої тяжкості та незаконному зберіганні зброї".

За версією "слідства", він кинув камінь у співробітника "Беркута" під час протестних акцій у столиці України в лютому 2014 року. Сам активіст провину заперечує.