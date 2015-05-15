Кабмін розробив план зведення "Стіни" між Україною та РФ

Відповідне розпорядження і кошторис опубліковані на сайті уряду.

Протягом трьох років кордон облаштують необхідним фортифікаційним обладнанням. Всього уряд планує витратити на проект понад 4 мільярди гривень, з них більше 1 мільярда планують витратити вже в 2015 році.

Згідно із затвердженим планом заходів, близько 2 тисяч кілометрів державного кордону буде обладнано протитанковими (протитранспортними) ровами 4 х 2 метри, металевими спостережними вишками заввишки 17 метрів, засобами спостереження, сигналізації та ураження і спеціальними опорними пунктами для прикордонників.

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Координацію робіт з облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції і Автономної Республіки Крим, проводитиме адміністрація державної прикордонної служби.