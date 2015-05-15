Заступник Шокіна назвав Березові звинувачення прокуратури в саботажі аматорськими

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник гененералього прокурора Володимир Гузир заявив у Верховній Раді.

Він назвав аматорськими вислови Берези про те, що прокуратура саботує діяльність робочої групи. “Аматорські вислови Берези недопустимі, вони принижують генерального прокурора, який був призначений у цьому залі”, - сказав Гузир.

Говорячи про звинувачення у корупції, що пролунали від колишнього голови Держфінінспекції Миколи Гордієнка, а саме - розкрадання урядом майже 8 млрд грн, Гузир зазначив, що слідчі не знйашли жодних доказів, які б підтверджували це.

Читайте такожПарламентська група з розслідування корупції в уряді не знайшла прямих злочинів Яценюка“Від мене чекають інформації, яким чином підтверджено заяви пана Гордієнка. Доповідаю, що цифри майже 8 млрд на сьогодні свого підтвердження не знайшли. Тому що по цих обставинах призначені і проводяться судово-бухгалтерські експертизи, але експерти сьогодні не повною мірою погоджуються з тією сумою, яку виявили ревізори”, - сказав прокурор.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Верховна Рада створила робочу групу на базі комітетів з питань протидії та боротьби з корупцією і з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності з перевірки оприлюднених у ЗМІ фактів можливих зловживань у державному секторі економіки, відповідно до даних Держфінінспекції, а також на державних підприємствах.

На початку березня Кабмін у рамках боротьби з проявами корупції та перевірки роботи органів виконавчої влади ініціював службове розслідування стосовно керівництва Державної фінансової інспекції та відсторонив голову відомства Гордієнка від виконання обов'язків.

У відповідь Гордієнко заявив про зловживання уряду, виявлені в 2014 році, на суму понад 7,5 млрд грн. Йшлося, за його словами, про зловживання в «Укрпошті», «Укргазвидобуванні», «Енергоатомі» й про зловживання в «Нафтогазі» на суму понад 4,5 млрд грн.