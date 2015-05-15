Раді пропонують відправити у відставку Квіташвілі та Павленка

У Верховній Раді зареєстровано проекти постанови «Про звільнення Олександра Квіташвілі з посади міністра охорони здоров'я України» та «Про звільнення Павленка з посади міністра аграрної політики та продовольства України».

Як повідомляється на сайті ВР, авторами першого проекту (№2864) (щодо Квіташвілі - УНІАН) є народні депутати Андрій Деркач, Володимир Бандуров, Віктор Развадовський, Ігор Молоток, Ігор Єремеєв (всі з групи «Воля народу»), Андрій Шипко (група «Відродження»), Михайло Папієв (фракція «Опозиційний блок»). На даний момент текст проекту постанови відсутній на сайті ВР.

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Авторами другого проекту постанови (№2865) (щодо Павленка - УНІАН) є народні депутати Андрій Деркач, Володимир Бандуров, Віктор Развадовський, Ігор Молоток, Ігор Єремеєв (всі з групи «Воля народу»), Андрій Шипко, Віталій Барвіненко (обоє з групи «Відродження»), Михайло Папієв (фракція «Опозиційний блок»). На даний момент текст проекту постанови відсутній на сайті парламенту.

Як повідомляв УНІАН, Павленко був призначений главою Мінагропроду в грудні 2014 року, а Квіташвілі в грудні 2014 року очолив Міністерство охорони здоров'я України.

Нагадаємо, Квіташвілі у Грузії в часи президентства Михайла Саакашвілі обіймав посаду міністра праці, соцполітики та охорони здоров’я (з січня 2008 р. по серпень 2010 р.).

2 грудня 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ про прийняття Квіташвілі до громадянства України.