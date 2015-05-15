У Раді пропонують позбавити держнагород осіб, які підтримали агресію РФ

Авторами проекту постанови №2858 "Про позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення осіб, які сприяли чи підтримували збройну агресію Російської Федерації проти України або своїми діями створили загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України" є низка депутатів від коаліції.

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Текст проекту на сайті парламенту поки відсутній.

Проектом постанови пропонується доручити Кабінету міністрів у місячний термін скласти список осіб, до яких будуть застосовані санкції у формі позбавлення державних нагород.

На думку авторів проекту, "збереження державних нагород за особами, які причетні до агресії Росії, нівелює ці нагороди. Такі особи не мають морального права на відповідні державні нагороди і відзнаки, тим самим дискредитуючи значимість і винятковість цих нагород і відзнак".