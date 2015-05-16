У тендерних процедурах чорт ногу зламає - Порошенко

Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента України.

"Процедура державних закупівель повинна стати прозорою та ефективною", - заявив Порошенко і підкреслив необхідність рішучих кроків, оскільки ця сфера донедавна була однією з найбільш корумпованих у державі.

Президент відзначив недостатню прозорість і відсутність реальної конкуренції, а також надмірну кількість паперів, які доводиться складати учасникам закупівель.

"Коли кожна тендерна процедура, а це десь 25 000 тендерних комітетів щорічно, матеріалізується в сотні листів різних документів, там не те що громадськість не розбереться, там чорт ногу зломить", - сказав він.

"Процедури в паперовому вигляді є джерелом неефективності та корупції. Введення електронних закупівель є дуже простим, ефективним і зрозумілим кроком з подолання корупції", - підкреслив глава держави.

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Порошенко зазначив, що за підсумками обговорення цього питання на Нацраді готовий подати на розгляд парламенту як невідкладний законопроект про електронні закупівлі.

Президент також вважає, що при реформуванні системи держзакупівель не варто винаходити велосипед - є директиви Євросоюзу, угода про асоціацію з ЄС, інструкції Світового банку, принципи та правила Європейського банку реконструкції та розвитку, антикорупційні стандарти.

"Нам треба найскоріше, до кінця поточного року, пройти процедуру приєднання до Угоди про урядові закупівлі та долучитися до 43 країн, які вже працюють по ній. Це буде нашим сигналом, що Україна вже здійснила конкретні антикорупційні кроки", - підсумував Порошенко.