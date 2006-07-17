Луценко заявляє про можливе захоплення приміщення парламенту

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про можливе блокування і навіть захоплення приміщення Верховної Ради 18 липня.

"Міліція знає про підготовку до блокування і ймовірного захоплення приміщення Верховної Ради. Ми ретельно відслідковуємо ситуацію і будемо робити все, щоб депутати могли потрапити до парламенту", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО в інтерв’ю "Українській правді".

При цьому він нагадав, що доступ до приміщення парламенту охороняється Управлінням державної охорони, яке є окремим від МВС відомством.

Ю.ЛУЦЕНКО також повідомив, що напередодні МВС затримало мікроавтобус, в якому були ланцюжки з замками та дерев`яними брусами, що може бути використане для блокування доступу в парламент. Міністр зазначив, що слідство встановить, хто був власником цих матеріалів.

При цьому міністр підтвердив інформацію джерел "Української правди", що це устаткування було загорнуто в пакети з написом "Пора".