Гройсман запевняє, що позбавив Януковича звання президента
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман запевняє, що підписав Закон "Про позбавлення Віктора Януковича звання президента України".
Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман повідомив на брифінгу після засідання Погоджувальної ради, відповідаючи на запитання щодо цього закону.
"Я точно пам'ятаю, що я цей закон підписав. Тому зараз я перевірю цю інформацію. Я абсолютно вам гарантую, що я його підписав", - сказав він.
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"Ми зараз вивчимо, в якому він стані, де він знаходиться, яка відповідна процедура", - зазначив голова ВР.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 4 лютого прийняла Закон "Про позбавлення Віктора Януковича звання президента України".
9 лютого закон був направлений на підпис президенту України Петру Порошенку.
Сьогодні, 18 травня, голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко на засіданні Погоджувальної ради зажадав оприлюднення цього закону.