Депутатам пропонують амністувати всіх учасників подій 2 травня в Одесі

Проект Закону "Про звільнення від кримінальної відповідальності громадян - учасників подій, що мали місце 2 травня 2014 року в Одесі" внесений до парламенту сьогодні, 18 травня.

У даний час текст законопроекту на сайті парламенту не оприлюднено.

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Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами. Спочатку в центрі міста загинули кілька людей. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, у табір проросійськи налаштованих громадян. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули громадяни. Загалом 2 травня постраждали понад 200 людей, загинули 48 осіб.

В листопаді 2014 року в Одесі почалися судові слухання про масові заворушення 2 травня 2014 року. На лаві підсудних – 21 особа, включаючи 2-х громадян РФ.