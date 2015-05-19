Гройсман оголосив про запуск в Раді кампанії "Стоп прогульник!"

Про це заявив голова парламенту Володимир Гройсман, відкриваючи пленарне засідання. "Будуть визначатися "Топ-25" кращих і гірших результатів", - сказав спікер.

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Керівник парламенту нагадав, що вчора під час погоджувальної ради він звернувся до ЗМІ, громадських організацій з проханням ретельно аналізувати, як парламентарії відвідують засідання.

"Ми з вами, з більшістю депутатів парламенту, громадськістю, почали широку кампанію «Стоп прогульник!»", - заявив Володимир Гройсман. - Щоб прогульникам було дуже не солодко, і всі розуміли, хто обирався, щоб працювати і приймати рішення, а хто обирався, щоб сюди взагалі не приходити".

Звертаючись до депутатів, голова Верховної Ради попросив їх відповідально ставитися до своїх обов'язків. "Бажаю кожному стати найкращим по відвідуваності і результативності голосувань, - сказав він. - Я б рекомендував всім голосувати або "за" або "проти" або "утримався". Четвертого варіанту немає".