Кількість жертв цунамі на о.Ява досягла 262 осіб

Кількість жертв цунамі на індонезійському о.Ява збільшується, за останніми даними, вона склала 262 особи, більше 160 вважаються зниклими без вісті. Про це повідомили представники індонезійської влади, передає (С) Associated Press. За наявною інформацією, серед загиблих - по одному громадянинові Пакистану, Швеції і Нідерландів. Пошуково-рятувальні роботи в зоні стихійного лиха тривають.

17 липня на індонезійський о.Ява обрушилося цунамі, викликане землетрусом силою 7,7 бала за шкалою Ріхтера, що відбувся в Індійському океані. Найбільше від стихійного лиха постраждало курортне м. Пангадаран. Там повністю зруйнованими виявилися всі розташовані на березі будинки, декілька готелів серйозно пошкоджені.

РБК