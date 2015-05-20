Шкіряк повертається на посаду радником Авакова

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Як і раніше буду займатися питаннями координації і плануванням дій підрозділів МВС та Нацгвардіі в зоні АТО, боротьбою з кремлівською пропагандою і внутрішніми путінськими сателітами, продовжуватиму реформування МВС та виконуватиму особливі доручення міністра МВС України", - зазначив Шкіряк.

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Нагадаємо, 14 травня Кабінет міністрів звільнив Зоряна Шкіряка з посади в.о. голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Шкіряк подав у відставку 12 травня.