Кабмін призначив Чечоткіна новим головою ДСНС

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко після засідання уряду.

“Кабмін прийняв відставку Шкіряка”, - сказав він, додавши, що новим керівником служби призначено Чечоткіна.

Також цю інформацію журналістам підтвердив міністр соціальної політики Павло Розенко.

На уточнення журналістів, чи призначено Чечоткіна головою чи в.о. голови, він сказав, що «новим головою».

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Як повідомляв УНІАН, 25 березня уряд призначив Зоряна Шкіряка на посаду в.о. голови ДСНС.

12 травня Шкіряк заявив, що подав у відставку. «Я звернувся до прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка із заявою про звільнення мене з посади тимчасового виконувача обов’язків голови ДСНС», - сказав Шкіряк.