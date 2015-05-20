Порошенко заявив, що російська влада намагалися чинити тиск, конфіскувавши всі його активи в РФ

Президент України Петро Порошенко заявляє, що за кілька тижнів може розкрити важливу інформацію щодо продажу свого бізнесу.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС Україна.

На питання про те, чому він обіцяв продати свій бізнес, але не зробив цього, Порошенко відповів: «На жаль, через те, що у нас війна, немає покупців для бізнесу».

Читайте такожNestle готова купити Roshen максимум за $1 мільярд, Порошенко хоче $3 мільярди

На питання журналіста, чи це не є виправданням, президент відповів: «Ні-ні, я думаю, що, можливо, відкрию за кілька тижнів деяку важливу інформацію з цього приводу. Але коли я намагався продати, наприклад, мої активи в Росії, вони були негайно арештовані російським урядом, не даючи мені такої можливості, адже неможливо продати те, що знаходиться під арештом. І моя власність в Росії була конфіскована».

За словами Порошенка, в Росії намагалися використовувати це як метод тиск, і тому «це абсолютно неможливо».