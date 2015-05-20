Порошенко: Перед поїздкою до РФ Керрі пояснив кожну деталь майбутньої розмови з Путіним

Президент України Петро Порошенко вважає США надійним партнером.

Про це він сказав в інтерв’ю ВВС Україна.

«Я мав усі підстави, щоб вважати США абсолютно надійним партнером України… Я довіряю та не маю жодних підозр, що Україна стане розмінною монетою у стосунках Росії та США», - сказав Порошенко.

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Президент також зазначив, що довіряє президенту США Бараку Обамі, віце-президенту Джо Байдену і державному секретарю Джону Керрі.

«Перед тим, як секретар Керрі поїхав до Москви, він подзвонив мені з літака та пояснив кожну деталь своєї майбутньої розмови у Москві про Україну. Україна була головним пріоритетом, а ще мали обговорюватися Іран, Сирія та інші питання», - сказав Порошенко.