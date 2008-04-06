Кличко ще не втратив надії на Тимошенко

Лідер блоку свого імені Віталій Кличко розраховує, що блок одержить на виборах у Київраду 35% голосів виборців.

На прес-конференції в Києві в неділю Кличко підкреслив, що блок сформований остаточно, повідомляє "Українська правда".

Разом з тим він упевнений, що "найближчим часом будуть створюватися політичні союзи, де різні політичні сили будуть підтримувати одного кандидата".

Кличко також відзначив, що з БЮТ переговори ще не завершені. "Вони тривають, і дуже рано робити якісь висновки", - сказав він.

Лідер блоку підкреслив, що його команда своїм основним завданням бачить очищення міської влади й проведення реформи, "щоб Київ став справжньою європейською столицею".

Кличко вважає, що саме його команда, до якої ввійшли фахівці, що мають авторитет серед киян, здатна здійснити реформу міського господарства.

Команда Кличка має намір найближчим часом презентувати свою програму, у розробці якої брали участь відомі фахівці. За словами лідера блоку, вона буде називатися "Обличчям до киян".